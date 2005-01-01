З нового року зарплата вчителів зросте на 25%

З 1 січня в Україні зросте зарплата вчителів на 25%. Підвищення передбачене бюджетом України на 2018 рік в межах освітньої субвенції, повідомляє Укрінформ.

«Загалом освітня субвенція становить понад 62 млн грн. Підвищення зарплати педагогів передбачає просування оплати праці на 1 розряд в єдиній тарифній сітці, фіксацію надбавки за престижність на рівні 20% для всіх учителів і 30% для кращих вчителів», ‒ повідомляє Укрінформ.

Підвищення посадових окладів педпрацівників передбачене новим законом «Про освіту», який прийняли у вересні 2017 року. За ст. 61 цього закону, «посадовий оклад педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії встановлюється в розмірі трьох мінімальних заробітних плат». А посадовий оклад педагогічного працівника кожної наступної кваліфікаційної категорії підвищується не менше ніж на 10 %.

Норми набирають чинності з 1 січня, їх реалізовуватимуть поетапно до 2023 року: «щорічне збільшення посадового окладу педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії до чотирьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб пропорційно до розміру збільшення доходів Державного бюджету України порівняно з попереднім роком».

Додамо, що з 1 січня 2018 року в Україні зросла також мінімальна заробітна плата – тепер вона становить 3723 гривень. Також з 1 січня 2018 року в Україні вступили в силу кілька важливих норм та законів, які суттєво вплинуть на життя українців: від зміни мінімальної зарплати - до обмеження максимальної швидкості руху у містах та селах.