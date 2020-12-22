Президент Володимир Зеленський 22 грудня підписав указ про створення Ради з питань сприяння розвитку малого підприємництва. Про це повідомили у прес-службі Офісу президента.

Головою Ради була призначена заступник керівника Офісу президента Юлія Свириденко. Вона повинна в п'ятиденний термін внести пропозиції щодо персонального складу Ради.

Також відбулося перше засідання Ради. На ньому глава Офісу президента Андрій Єрмак закликав максимально швидко підготувати варіанти вирішення проблемних питань малого бізнесу. Ці пропозиції будуть передані для розгляду Національної ради реформ.

Рада буде працювати як дорадчий орган в ОП. Засідання планують проводити раз на місяць.

Нагадаємо, що з 21 грудня уряд розпочне виплати компенсацій підприємцям за карантин. Всього в Україні запровадили три програми виплат бізнесу, який постраждав через запровадження карантину.

Основна програма – це виплата 8 тис. грн найманим працівникам та ФОПам тих видів, які постраждали від карантину. Заявки необхідно подавати через портал «Дія» до 31 грудня.