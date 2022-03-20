На сайті зібрана інформація про артистів, які не виступили проти війни в Україні, або ж підтримали дії агресора

У мережі з'явився веб-сайт, на якому зібрана інформація про артистів, які не виступили проти війни в Україні, або ж підтримали дії агресора. Про це повідомляє Еспресо.TV.

Як повідомляється, на ресурсі theylovewar.com є перелік з артистів, інфлюенсерів і політиків, які не виступили проти війни в Україні або ж відверто підтримали дії російського військового злочинця Владіміра Путіна.

Над створенням сайту працював український блогер і бізнесмен Петро Заставний.

«Коли путінський фашистський режим буде повалено ми почуємо мільйон відмазок: ми переживали за сім‘ю, в нас не було вибору, зламали сторінку, це не я, ми такого не публікували, це фотошоп і тд. На їхніх руках кров наших героїв та дітей. Ми все пам‘ятаємо. І коли, після наступного пакету санкцій, в них припече і буде масово закуплятись реклама в підтримку режиму – вони двічі подумають, перед тим як погодитись», – прокоментував свою ідею Заставний.

Нагадаємо, що 71% населення держави-агресорки підтримують війну проти України, відчуваючи стосовно цього гордість, радість, повагу, довіру або надію.