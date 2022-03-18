Пропагандистський бігборд в окупованому Севастополі

71% населення держави-агресорки Росії підтримують війну проти України, відчуваючи стосовно цього гордість, радість, повагу, довіру або надію. Про це свідчать дані двох незалежних російських соцопитувань, результати яких публікує російська служба «Радіо Свобода». Дослідження проводилися з інтервалом у півтора тижні з кінця лютого до середини березня.

Росіяни віком від 35 років частіше висловлювали почуття гордості, поваги та надії, молодші 18 років – образу і розчарування. Двоє з п'яти росіян висловлювали занепокоєння війною. Респонденти від 25 до 44 років частіше повідомляли про почуття тривоги та страху.

Близько 33% росіян сказали, що твердо вірять, що Владімір Путін працює в їхніх інтересах, ще 26% – що він якоюсь мірою працює в їхніх інтересах. Загалом більшість росіян вважають, що було б краще, якби Путін залишався президентом якнайдовше. Ця думка найпоширеніша серед телевізійної аудиторії.

За результатами опитування, близько 75% населення Росії дізнається новини про війну із телевізора, зокрема 87% з них (64% від усіх росіян) використовує для цього державні телеканали.

Нагадаємо, що напередодні німецький канцлер Олаф Шольц написав, що «абсолютно неприпустимо, коли людей, які приїжджають з Росії, ображають, ображають чи фізичні напади. Тому що це війна Путіна. Тільки він несе відповідальність за це».