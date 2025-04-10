В Україні створять єдину цифрову платформу для дистанційного навчання школярів. Завдяки платформі українці за кордоном зможуть отримувати доступ до української освіти.

Як повідомило міністерство освіти і науки України, платформа, яку розроблятимуть спільно з «ПриватБанком», стане частиною політики «Школа офлайн».

«Тисячі українських дітей сьогодні не мають можливості навчатися очно в українських школах через війну. Багатьох із них батьки були змушені вивезти за кордон, аби врятувати від небезпеки. Зараз ці діти навчаються в іноземних школах за програмами країн перебування», – сказав міністр освіти Оксен Лісовий.

Міністр розповів, що українці за кордоном зараз можуть пройти стислу навчальну програму з ключових предметів: української мови, історії та географії України, а також інших дисциплін, які зазвичай не вивчають за межами країни.

«Тепер ми починаємо роботу над створенням цифрової платформи для дистанційного навчання, яка дасть змогу охопити ще більше українських дітей, незалежно від того, де вони перебувають. Йдеться про освітню екосистему, що об’єднає відеоуроки, оцінювання, навчальний контент з українознавства», – зазначив Лісовий.