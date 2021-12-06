Фестиваль «Кіноподорож Баварією» проводиться вже вдруге. Як і минулого року, подія відбудеться в онлайн-форматі, а перегляди фільмів будуть безкоштовними для глядачів в Україні. Стрічки демонструються мовою оригіналу з українськими субтитрами на сайті.

До програми увійшло чотири фільми. Українські глядачі познайомляться одразу з трьома роботами знаного майстра комедії баварця Маркуса Г. Розенмюллера.

Його фільм «Раніше помер – довше пролежав» розповідає про 11-річного Себастіана, який раптово дізнається, що його мати померла під час пологів, а не в автомобільній катастрофі. Відчувши провину та страх не потрапити до мами в рай через свої бешкетні витівки, хлопець вирішує заробити перепустку на небеса, ставши рок-зіркою.

«Раніше помер – довше пролежав»«Чарівне дзеркало, або Подвійні неприємності» – кумедна фантазія, заснована на мрії кожного школяра – створення двійника, який робитиме уроки замість тебе.

«Чарівне дзеркало, або Подвійні неприємності»Трійку комедій популярного режисера завершує його нова картина – «Басейновий шериф» (2021), яка розповідає про боротьбу рятувальника та майстра з плавання проти знищення.

Окрім комедій у програму увійшла історична біографічна драма «Людвіг Баварський» (на головному фото) від Марі Ноель і Петера Зера. У ній ідеться про Людвіга Другого Баварського, широко відомого як «казковий король» за його любов до мистецтва й невеликий інтерес до політичних та економічних процесів.

«Людвіг Баварський»

Фільми будуть доступні для безкоштовного онлайн-перегляду на сайті з 10 до 19 грудня на території України.