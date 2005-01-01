В Одесі від корової інфекції померла ще одна людина

Це вже друга смерть в Україні від цієї недуги від початку року

СуспільствоКатерина Чурилова, сьогодні, 13:387200

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В Одесі від корової інфекції померла ще одна людина
фото ілюстративне
Торік в Україні померло від кору п'ятеро людей

Від спалаху кору в Україні померла ще одна людина. Постраждалим виявився житель Одеси. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства охорони здоров'я України в Facebook.

«Стало відомо про ще одну смерть від кору: померла доросла людина. Відтак, в новому році від кору в Україні померло вже двоє людей», – йдеться в повідомленні.

Одеський телеканал «Первый Городской» повідомив, що через ускладнення від кору в інфекційній лікарні померла 30-річна жінка.

Як писав ZAXID.NET, згідно зі статистикою МОЗ, у 2017 році в Україні на кір захворіло 4782 людей. 70% з них не були вакциновані. Наприкінці 2017 року від кору померло п’ятеро людей, з них — троє дітей. А вже у січні цього року в Одеській області від кору померла одна дитина.

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