Кір в Україну прийшов з Румунії

Спалах кору в Україну прийшов з Румунії і був неминучим через низьке охоплення щепленням, сказала виконувачка обов’язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на брифінгу стосовно ситуації із захворюваністю на кір в Україні у вівтрок, 16 січня.

«Кір в Україні є, і ми маємо діяти. Кір прийшов до нас з Румунії, де також є проблема з рівнем вакцинації», – процитував слова чиновниці «Укрінформ».

За її словами, впродовж останнього часу у відповідь на спалах кору було вакциновано вдвічі більше дітей, ніж торік.

За статистикою МОЗ, у 2017 році на кір захворіло 4782 людей. 70% з них не були вакциновані. У 2017 році від кору померло 5 людей, з них троє дітей. А вже у січні цього року в Одеській області від кору померла 1 дитина. Серед тих дітей, які були вакциновані в межах заходів МОЗ, не було жодного випадку смерті після вакцинації, наголосила Супрун.

З її слів, найбільше випадків кору минулого року фіксувалося в Івано-Франківській області – 1344, в Одеській області – 1256.

Очільниця МОЗ наголосила, що вакцинація від кору передбачена законом.

«Закон про санітарно епідеміологічне благополуччя населення каже, що це є обов'язково для всіх – вакцинація від кору», – наголосила Супрун.

Вона зауважила, що ліків від кору не існує. Захворювання має важкий перебіг як для дітей, так і для дорослих. Єдиним ефективним засобом вберегтися від захворювання є вакцинація вакциною КПК (кір, паротит, краснуха).

Нагадаємо, в Києві, Одесі, Івано-Франківську та на Львівщині (включно зі Львовом) нещепленим від кору дітей заборонили відвідувати школи на час спалаху інфекції. В Івано-Франківську також через кір продовжили шкільні канікули.

Також нагадаємо, що масштабний спалах кору зафіксували в прикордонній з Румунією Чернівецькій області.