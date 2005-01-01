Масштабний спалах кору зафіксували в Чернівецькій області

У Чернівецькій області триває спалах кору - станом на 12 січня зареєстровано 468 випадків захворювання, повідомили у Чернівецькому обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров'я України.

«Серед захворілих 372 дітей (79%) та 96 дорослих. Найбільша питома вага серед дітей – 40% (144 хворих) припадає на вікову групу 5- 9 років. Серед дітей віком до одного року зареєстровано 23 випадки кору, наймолодшому – 2 місяці», – повідомили у центрі.

За інформацією МОЗ, стрімке зростання захворюваності на кір спостерігається з жовтня 2017 року, коли було зареєстровано 59 випадків проти поодиноких з лютого по жовтень. У листопаді та грудні темпи захворюваності зросли – зареєстровано 107 та 114 випадків відповідно. За перші 12 днів січня уже зафіксовано 178 випадків.

Останній спалах кору в Чернівецькій області стався в 2012 році, коли захворіло 364 особи.

При цьому в Міністерстві охорони здоров'я України заявляють, що, попри часті випадки захворювань на кір, про епідемію не йдеться.