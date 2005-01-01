Школярам Івано-Франківська продовжили канікули через спалах кору

Більшість учнів сидітиме вдома до 21 січня

В Івано-Франківську через масову захворюваність на кір вирішили продовжити канікули в школах. Про це повідомляють на сайті міста.

«Вимушені канікули триватимуть до 21 січня включно. Виняток – СШ №6 (Опришівці), де зареєстровано найбільшу кількість хворих – там канікули продовжать на два тижні», – йдеться в повідомленні.

Також було рекомендовано провести роз'яснювальну роботу серед населення про необхідність проведення вакцинації.

«Звертаємося до батьків з проханням провести необхідне щеплення, адже ліків проти кору не існує. Єдиний спосіб захистити свою дитину і себе – провести вакцинацію», – закликала начальник управління з питань охорони здоров'я міста Марія Бойко.

Як писав ZAXID.NET, через спалах кору в Одесі школярам продовжили канікули. Івано-Франківщина та Одещина є лідерами в Україні за кількістю підтверджених випадків цього захворювання.

Центр громадського здоров'я МОЗ поширив дані, які свідчать, що торік кількість хворих на кір в Україні зросла у 43 рази. У 2016 році їх було лише 78, а у 2017 році — понад 3300 людей.