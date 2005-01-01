Пік епідемії кору лікарі прогнозують на 2018 рік

Кір вкладає до лікарні все більше людей. 20 працівників одного із львівських підприємств та ще троє львів'ян, серед яких двоє дітей, госпіталізували за останній тиждень до обласної інфекційної лікарні. Тим часом лікарі запевняють: вакцини в області вистачить на всіх. Перш за все треба подбати про дітей віком від одного до шести років.

У Львові спалах кору зафіксували на одному з великих підприємств. Саме звідти за останній час і відбулось найбільше поповнення в обласну інфекційну лікарню. На минулих вихідних статистику поповнили ще двоє дітей та один дорослий зі Львова. Троє хворих на кір лікуються зараз і в області.

«Станом на сьогодні до нас звернулось з того підприємства 20 осіб, з них семеро вже виписані в задовільному стані, троє відмовились від стаціонарного лікування, а десять залишаються на лікуванні у нашій лікарні. Окрім цього, є госпіталізовано троє осіб, які там не працюють», – повідомила головний епідеміолог Львівщини Наталія Тімко.

З кінця 2016 року спалах кору офіційно зафіксували в Україні. Не оминуло це захворювання і Львівщини. Кір нагадує про себе раз на п'ять-шість років. Це вже четверта за останнє двадцятиліття епідемія.

«Саме зараз так вийшло, що 2017 рік ‒ це п'ятий рік після останнього спалаху, який був в області і в Україні в 2012 році. Ситуація дійсно ускладнюється на сьогоднішній день, по первинних повідомленнях не всі вони лабораторно підтвердженні, ми маємо 108 захворілих на теренах області, з них 54 дитини», – повідомляє заступник директора Львівського обласного лабораторного центру Олег Когут.

Вберегтись від важкої недуги можна з допомогою вакцини. ЇЇ в області достатньо: 53 тисячі доз для дітей від бельгійського виробника забезпечує держава. Щеплення необхідно робити два рази ‒ в один та у 6 років. Та водночас медики зафіксували шість тисяч відмов від щеплення. Лікарі запевняють: сумніви даремні, адже саме ця бельгійська вакцина сертифікована та якісна. Загалом на Львівщині від кору вакцинували 17 тисяч дітей.

«Ми зараз будем робити другу вакцину, бо вже одну зробили. Про епідемію чула, але наразі не стикалася. Ми спочатку закінчимо комплекс той, що ми почали і потім напевно що так», – каже мати однорічної дитини Надія.

Епідеміологи радять не зволікати і дорослим. В аптеці вакцина обійдеться до трьохсот гривень. Після контакту із хворим на кір є лише три доби, аби після зробити щеплення, якщо до цього такої процедури не було.

«Його заразність 99%, тобто сидить, наприклад, в залі 100 людей, які не хворіли на кір і не вакциновані, і зайде людина, яка може про це не знати, що вона хвора і виділяє вірус, і 99 осіб з тих, хто сидить в залі, захворіють», ‒ пояснює головний епідеміолог Львівщини Наталія Тімко.

Пік епідемії лікарі прогнозують на 2018 рік. Кір ‒ захворювання, яке передається повітряно-крапельних шляхом. Як ускладнення після хвороби часто виникає пневмонія.