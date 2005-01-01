В Одеській області від ускладнень кору померла 5-річна дитина

У перші дні 2018 року в Білгород-Дністровському районі Одеської області від ускладнень кору померла п'ятирічна дитина. Про це 11 січня повідомив директор департаменту охорони здоров'я Одеської В'ячеслав Полясний, інформує «Радіо Свобода».

Тож від початку спалаху цього інфекційного захворювання, що в Одеській області почався у квітні 2017 року, від ускладнень кору померло вже шестеро осіб - четверо дітей і двоє дорослих.

«Усього за 2017 рік в Одеській області зареєстровано 1293 випадки хвороби, в тому числі 843 - це діти. Порівняно з листопадом у грудні захворюваність на кір зросла на 64%», – зазначив В'ячеслав Полясний.

За його словами, існує ризик спалахів кору всередині лікарень та інших медичних установ. Зокрема, наприкінці 2017-го від ускладнень хвороби померла медичний працівник приймального відділення одеської лікарні.

Учасники засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Одеській облдержадміністрації 11 січня вирішили, що в районах Одеської області з високим рівнем захворюваності на кір зимові канікули в школах продовжать до 20 січня. Раніше аналогічне рішення було прийнято щодо освітніх установ обласного центру.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що через спалах кору в Одесі школярам продовжили канікули.