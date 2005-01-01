Через спалах кору в Одесі школярам продовжили канікули

СуспільствоОлег Костюк, сьогодні, 09:50540

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Оперативний штаб боротьби з кором, створений рішенням комісії з надзвичайних ситуацій Одеської міськради, рекомендував одеським школам продовжити канікули до 21 січня. Про це повідомила директор департаменту освіти і науки Олена Буйневич.

«Рішенням штабу з НС усім школам міста рекомендовано продовжити канікули на тиждень для зменшення контактів між дітьми в можливий інкубаційний період кору і надання можливості щепити дитину», – йдеться у її повідомленні на сторінці у Facebook.

У департаменті пояснили, що школи приймають рішення про продовження канікул на свій розсуд, однак якщо канікули продовжені не будуть, то з 15 січня нещеплених дітей усе ж не допустять до занять.

За словами Олени Буйневич, є навчальні заклади, де не щеплені 10-15% учнів.

Водночас, як інформує одеське видання «Думська», за минулий тиждень в Одесі на кір захворіли 50 дітей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одесі дітей без щеплення від кору заборонили пускати до дитсадків та шкіл.

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