У львівській інфекційній лікарні перебувають 22 хворих на кір

З початку нового року по допомогу до медиків звернулося понад 60 мешканців Львівщини, у яких діагностували кір. Частина з них потрапила до лікарні, інші лікуються вдома. Станом на 12 січня в Львівській обласній інфекційній лікарні, як повідомила ZAXID.NET головний епідеміолог Львівщини Наталія Тімко, перебуває 22 хворих: 11 дорослих і 11 дітей.

Епідемії кору в Україні, за словами медиків, ще не має, бо хворіють здебільшого мешканці західних областей і Києва. Але якщо захворювання й надалі поширюватиметься такими темпами, то дійде й до епідемії. Остання епідемія кору була у 2012-2013 роках, тоді на кір, за словами Наталії Тімко, захворіло понад 40 тис. дітей та дорослих.

На даний час найбільше хворих на кір зафіксовано в Івано-Франківській, Одеській, Закарпатській, Херсонській, Тернопільській областях і у столиці. Станом на 11 січня у Києві зафіксовано 66 хворих на кір ( з них 54 дитини).

На жаль, є і смертельні випадки. В Одеській області від цього захворювання померли уже шестеро хворих: четверо дітей і двоє дорослих.

Симптоми кору (для збільшення клікніть на зображення)

Кір належить до захворювань, для яких характерна циклічність, і спалахи кору повторюються кожні 5-6 років. Теперішній спалах пояснюють низьким рівнем вакцинації проти кору. Перші захворювання почали фіксувати у 2017 році. У новому році, за прогнозами медиків, кір й надалі вкладатиме на лікарняні ліжка дітей і дорослих. Це захворювання дуже легко поширюється (передається повітряно- крапельним шляхом) й може давати серйозні ускладнення. Найчастіше – запалення легень і головного мозку.

Єдиний шлях знизити захворюваність на кір – вакцинація. Вакцина в Україні, й на Львівщині зокрема є.

За словами лікаря-епідеміолога Західноукраїнського спеціалізованого медичного дитячого центру Наталії Гончар, у 2017 році на Львівщині вакциновано проти кору 22,5 тис. дітей у віці 1 року (85,9%), старше 2-х років - 17 тис. дітей (60,5%), ревакциновано другою дозою у віці 6 років - 22,7 тис. дітей (80,6%), старше 7 років - 15,2 тис. дітей (52,4%).