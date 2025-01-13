Штраф у 7% від вартості контракту застосовуватимуть у разі протермінування поставок на понад 30 днів

Комітет Верховної Ради з питань бюджету відновив штрафи для постачальників, які не виконують зобов’язання щодо поставок зброї. Відповідні нормі включили до законопроєкту №12245 про управління публічними інвестиціями, який розглядатиме парламент на цьому тижні. Про це в понеділок, 13 січня, повідомили голова бюджетного комітету Роксолана Підласа та народний депутат Олексій Гончаренко.

За словами Гончаренка, після ухвалення законопроєкту №12245 для недобросовісних постачальників озброєння будуть встановлені такі штрафи:

за порушення якості або комплектності товарів, робіт чи послуг передбачено штраф у розмірі 20%від їхньої вартості;

за затримку виконання зобов’язань стягується пеня у розмірі 0,1% вартості за кожен день прострочення. Якщо прострочення перевищує 30 днів, додатково стягується штраф у 7% вартості.

«Штрафи продовжать стимулювати постачальників виконувати оборонні контракти вчасно і якісно, попри скасування Господарського кодексу. Держава або вчасно отримуватиме якісну зброю, або – компенсацію. З огляду, на те що один оборонний контракт може вартувати десятки мільярдів гривень, ідеться про суттєві суми», – сказала Роксолана Підласа.

Нагадаємо, 9 січня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №6013, який ліквідовує Господарський кодекс. Як пояснив ініціатор закону – спікер парламенту Руслан Стефанчук, метою закону є дерадянізація українського законодавства.

Паралельно з цим було прибрано штрафи у 7% від вартості контракту для постачальників, що затримали поставки зброї на фронт на понад 30 днів, повідомив очільник «Центру протидії корупції» Віталій Шабунін.

Депутатка фракції «Слуга народу» Галина Янченко пояснила, що цим рішенням було усунено потрійний штраф (один з яких – разовий штраф 7% за місяць прострочення) за одне порушення. Натомість потрійний штраф замінили на «найбільш ефективний» – прогресивну пеню, яка складає 3% за кожен місяць протермінування.