Фірма з Житомирської області продала військовій частині на Львівщині неякісні резервуари для авіапалива

Поліцейські повідомили про підозру директорці житомирського підприємства, яке постачало військовим на Львівщині неякісні резервуари для зберігання авіаційного палива за 15 млн грн.

Як повідомили у прокуратурі, керівниця фірми, що виготовляє металеву продукцію та устаткування, продала одній із військових частин на Львівщині 36 непридатних для використання резервуарів для авіапалива.

Слідство встановило, що в цих ємностях покриття на зовнішній і внутрішній поверхнях не відповідають якісними характеристикам та умовам договору. Правоохоронці зафіксували 32 факти поставки бракованого товару. За попередніми висновками Держаудитслужби, сума завданих збитків становить 15 млн грн.

Слідчі повідомили 50-річній директорці приватного підприємства з Житомирської області про підозру в розтраті майна та зловживанні службовим становищем за ч. 4, 5 ст. 191 ККУ. Невдовзі суд обере їй запобіжний захід.