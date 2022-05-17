Завод виробника газованих напоїв торгової марки Coca-Cola поступово відновлює роботу в Україні. На початку березня завод Coca-Cola під Києвом постраждав від обстрілів росіян, тому продукцію компанія імпортувала з Польщі та Чехії.

Як розповів Forbes Україна директор із корпоративних зав’язків і сталого розвитку компанії «Кока-кола Беверіджес» Андрій Бублик, у селищі Велика Димерка неподалік від Броварів поступово відновлює роботу український завод, що виготовляє напої торгової марки Coca-Cola. Відновити 100% потужностей планують до кінця травня.

За його словами, уже налагоджене виробництво напоїв Coca-Cola, Fanta та Sprite, однак у яких об’ємах у компанії не повідомляють. У березні завод зазнав обстрілів росіянами, однак у компанії зазначають, що виробничі лінії заводу не постраждали, але повноцінно відновити виробництво одразу не вдається через проблеми з постачанням сировини й інших компонентів.

«У березні на підприємстві внаслідок обстрілів була зруйнована електростанція та частково офісна будівля. Інші приміщення та склади постраждали некритично... Навіть якщо лінії не постраждали, то електростанція була знищена і відновлення довоєнного формату потребуватиме багатомільйонних інвестицій», – розповів Андрій Бублик.

Поки що компанія ще не відмовляється від імпорту товарів Coca-Cola до України із Чехії та Польщі, щоб уникнути дефіциту, але вже налагоджує експорт із України до Молдови.

Нагадаємо, що завод Coca-Cola у Великій Димерці зупинив роботу у перший день війни, 24 лютого. Два місяці селище було під російською окупацією. У цей час ритейл постачав до супермаркетів залишки товару зі складів та імпортував із закордону.

Зазначимо, що на українському заводі Coca-Cola до війни розливали 40 видів безалкогольних напоїв, серед яких, крім Coca‑Cola, Fanta, Schweppes.