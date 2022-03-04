Українські супермаркети знімають із продажу напої бренду Coca-Cola
Попри війну, компанія Coca-Cola продовжує працювати на російському ринку
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Товари, що належить бренду Coca-Cola, приберуть із полиць низки великих супермаркетів. Причина такого рішення українських рітейлерів у тому, що компанія відмовилась піти з російського ринку, попри війну в Україні.
Як повідомляє Асоціація рітейлів України, продаж товарів бренду припинять магазини Novus, Varus, «Сільпо», «ЕКО-маркет», SPAR, «Наш Край» та «Фора». Йдеться про товари, що належать бренду Coca-Cola, а саме: газовані напої Coca-Cola, Sprite, Fanta, Schweppes, мінеральну воду BonAqua, холодний чай FuzeTea, соки Rich, енергетичні напої Monster Energy Drink та Burn.
«Відсьогодні ми приберемо всю продукцію з полиць магазинів "Сільпо", "Фора", FOZZY Cash&Carry та Thrash і зупинимо всі майбутні поставки. В той час, як країни та компанії вільного світу припиняють будь-які бізнес зв’язки з Росією та намагаються допомогти українській нації та військовим, компанія Coca-Cola вирішила продовжити там свою роботу», – йдеться в заяві Fozzy Group.
Асоціація рітейлерів України закликала інші мережі приєднатись до бойкоту, а також звернулась до компаній виробників.
Нагадаємо, що на фоні російсько-української війни світові бренди закривають свої офіси в Росії або знімають продукцію з продажів у країні-агресорі. Офіційно Coca-Cola не висловлювала своєї позиції, однак продовжує роботу в Росії.
Своєю чергою українська філія Coca-Cola висловилася на підтримку України й заявила, що компанія надає напої ЗСУ, теробороні та для гуманітарної допомоги.
«Система компаній Coca-Cola на глобальному рівні виділить 1 мільйон євро Товариству Червоного Хреста, щоб допомогти з нагальними потребами в Україні», – йдеться в заяві української філії.
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