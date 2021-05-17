В Україні випустили навчально-інформаційний комікс «Піратолови» присвячений проблемі піратства у сфері авторських та суміжних прав.

У коміксі розповідається невелика історія, з якої можна дізнатися про різні аспекти піратства: його поняття, види, відповідальність за здійснення, шкоду, яку воно завдає, а також конкретні способи боротьби з ним. Про це повідомляє Одеській міжнародний кінофестиваль.

Його розробили учасники 13-го набору Відкритого Університету Реформ, що реалізовується Центром демократії та верховенства права, завдяки фінансовій підтримці Швеції.

Також у коміксі зібраний перелік інтернет-ресурсів, за допомогою яких можна слухати/читати/дивитися контент легально. Повна версія коміксу «Піратолови» доступна за посиланням.

Додатком до коміксу є інтерактивна онлайн-гра, яка допоможе перевірити свої знання про піратство.