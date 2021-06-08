Тереза Ґілі стала першою пані послом Ірландії в Україні

У вівторок, 8 червня, у Києві запрацювало перше в історії двосторонніх відносин посольство Ірландії. Першою послинею Ірландії в Україні стала Тереса Ґілі, повідомляє прес-служба МЗС.

«Призначення пані посла Ірландії в Україні сприятиме пожвавленню політичних контактів, нарощуванню обсягів торгівлі, зміцненню взаємодії між нашими громадянами. Сподіваємося на позитивні зрушення у спрощенні процедури отримання ірландських віз для громадян України», – сказав під час зустрічі з Тересою Ґілі заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар.

Україна та Ірландія встановила дипломатичні стосунки ще 1 квітня 1992 року, але співпраця відбувалась через ірландського посла у Празі. А для отримання ірландської візи українці наразі звертаються в почесне Консульство Ірландії в Києві, звідки документи передають в посольство Ірландії в Москві.

Офіційно приміщення посольства Ірландії в Києві відкриють до кінця року, кажуть в Міністерстві закордонних справ.

«Посольство наразі не має своєї будівлі, ірландські дипломати тимчасово розмістилися в приміщенні Представництва ЄС в Україні. Офіційне відкриття приміщення посольства Ірландії в Україні має відбутися до кінця цього року», – сказав речник МЗС Олег Ніколенко в коментарі Громадському.

Тереса Ґілі та Василь Боднар також обговорили підготовку візиту міністра закордонних справ та оборони Ірландії Саймона Ковене до України цьогоріч.

До слова, відкриття посольства Ірландії в Україні МЗС анонсувало ще у 2018 році. Згодом ішлося про те, що посольство запрацює в Києві до кінця 2020 року.