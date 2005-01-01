В Україні з початку року було вбито шістьох поліцейських, – Князєв

Упродовж 2017 року під час проведення спеціальних операцій в Україні було вбито шістьох поліцейських, повідомив голова Національної поліції України Сергій Князєв на брифіегу за підсумками року.

За його словами, незважаючи на це, за минулі два роки правоохоронці стали рідше гинути в рамках спецоперацій.

«Ми підрахували свої помилки, розібрали їх у своїй діяльності протягом 2016 року і у 2017 мінімізували кількість фізичних втрат працівників поліції під час проведення спеціальних операцій. На жаль, ми все ж маємо шість убитих поліцейських з початку року», – заявив Князєв, якого процитував телеканал «112 Україна».

Окрім того, за його словами, протягом року були засуджені 53 правоохоронці.

«У комплексній роботі разом зі СБУ, прокуратурою, оскільки більшість цих злочинів розслідувалися слідчими прокуратури, можу констатувати, що 337 особам поліцейським повідомлено про підозру у поточному році, з яких 53 засуджені, 20% з яких це керівники», – додав Князєв.