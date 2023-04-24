В Україні судитимуть бойовика російської приватної військової компанії «Вагнер», який народився в Казахстані, відбував термін за зґвалтування в одній із російських колоній і потрапив у полон на Бахмутському напрямку наприкінці грудня 2022 року. Йому вже повідомили про підозру в участі у збройному конфлікті, воєнних або насильницьких діях.

За інформацією Донецької обласної прокуратури, у жовтні 2022 року уродженець Таєншинського району Петропавлівської області Казахстану, відбуваючи покарання в тюменській колонії за зґвалтування, добровільно погодився на пропозицію представників ПВК «Вагнер» взяти участь у військових діях проти України. Наступного місяця він разом з іншими засудженими прибув до Ростова, де отримав військову форму, зброю та боєприпаси й підписав контракт із ПВК «Вагнер», за умовами якого йому обіцяли 200 тис. рублів і погашення судимості.

Потім найманців відправили на «тренувальний полігон» на тимчасово окупованій території Луганської області. Втім, через відсутність інструкторів з бойової підготовки, «навчальний курс» так і не відбувся, уточнила Служба безпеки України.

У подальшому найманець воював проти підрозділів Збройних сил України та мирного населення в районах міста Кремінна Луганської області та села Яковлівка Бахмутського району Донеччини. 30 грудня 2022 року українські воїни взяли казахського найманця в полон. Зараз він перебуває під вартою. За найманство йому загрожує до десяти років ув’язнення.