В Україні заборонили експлуатацію Boeing 737 Max

Державна авіаційна служба України заборонила польоти на літаках Boeing 737-8 MAX або Boeing 737-9 MAX над Україною, з неї чи до неї. Про це йдеться у повідомленні Державіаслужби.

Після двох катастроф Boeing 737-8 MAX Європейське Агентство з безпеки польотів вирішило видати Аварійну директиву льотної придатності та призупинити комерційні транспортні перевезення двох вказаних моделей літака у межах території, зазначеної в положеннях Угоди щодо Європейського Союзу.

Рішення з безпеки польотів № 2019-01 Державіаслужби повністю співпадає з заходами EASA та інших країн та вважається тимчасовим.

Зазначається, що некомерційна експлуатація (наприклад перегінні польоти) не входять до сфери дії цього рішення. Окремі дозволи на виконання польотів з території України погоджуються з Державіаслужбою.

Зазначимо, що після трагічної авіакатастрови рейсу ET302 «Ефіопських авіаліній» більше половини світового парку Boeing 737 MAX припинили польоти. Зокрема, напередодні Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA) тимчасово заборонило експлуатацію літаків Boeing 737 Max. Крім того заборону на використання літаків Boeing 737 MAX ввели Індонезія, Сінгапур, Китай, та Мексика. Австралія ввела тимчасову заборону на використання цих літаків.

Як інформував ZAXID.NET, 10 березня в Ефіопії з невідомих причин розбився пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс до Найробі (Кенія). На борту були 149 пасажирів і 8 членів екіпажу, всі вони загинули. Жертвами авіакатастрофи стали громадяни понад 30 країн.

Це вже друга масштабна авіакатастрофа за участі літаків Boeing за останні декілька місяців, через що й виникла паніка на фондовому ринку. У жовтні 2018 в Індонезії розбився пасажирський літак зі 188 людьми на борту. За кілька хвилин після зльоту він втратив зв’язок з диспетчерами та впав у море.