Glovo Local: як ця програма може допомогти малому і середньому бізнесу

В Україні, як і в усьому світі, все більше поглиблюється рівень інфляції, ціни на товари і комунальні послуги зростають, що впливає на купівельну спроможність споживачів. А відповідно – і на доходи бізнесу.

Саме тому компанія Glovo, яка є провідним гравцем мультикатегорійної доставки, запустила проєкт Glovo Local. Завдяки йому можна диджиталізувати продукти й послуги та прискорити їхнє зростання. Програма стане у пригоді малому і середньому бізнесу в Україні.

Як працює Glovo Local

Glovo Local – перший подібний проект у Європі, Африці та Азії, що надає консолідований портфель послуг і рішень для малого та середнього бізнесу. Програма стартувала у 25 країнах світу, в яких працює Glovo. Зокрема, проект діє і в Україні.

За словами представників компанії, попри повномасштабну війну, наша держава залишається важливим і перспективним ринком. Тому Glovo продовжує інвестувати та розвивати проекти в Україні. Зокрема, влітку 2022 року компанія запустила «Програму сталого розвитку для міст Glovo Acts». В рамках цієї програми надають допомогу постраждалим від російської агресії містам, внутрішньо переміщеним особам і малому бізнесу.

Програма Glovo Acts вже активно допомагає українським містам

Glovo Local став логічним продовження цієї важливої ініціативи, спрямованим на більш посилену і якісну співпрацю з малим та середнім бізнесами в Україні.

«Лише 20% підприємств у всьому світі ведуть свій бізнес в Інтернеті, що підкреслює нагальну потребу в пошуку шляхів до пришвидшеної цифровізації. Понад 100 тисяч бізнесів, з якими ми працюємо в усьому світі, є невеликими локальними підприємствами і криза прожиткового мінімуму відчутно впливає на них», – розповідає Родріго Альєр, виконавчий директор департаменту партнерів і брендів у Glovo.

Glovo Local пропонує цифрові та операційні рішення для управління закладами харчування і магазинами. Зокрема:

підключення до платформи Glovo на гнучких і прозорих умовах, з можливістю обрати одну з декількох опцій для співпраці;

спеціальні інструменти для оптимізації онлайн операцій в закладі — від можливості швидкого оновлення та персоналізації меню, цін, графіку роботи до консолідації та аналізу даних про загальний рівень продажів і ефективності кожного з продуктів;

маркетингову підтримку та різноманітні формати для ефективного охоплення нових клієнтів/споживачів, підвищення видимості бізнесу для аудиторії платформи Glovo.

Відтак Glovo Local — це універсальний хаб, де локальні бізнеси зможуть підібрати релевантні рішення та сервіси на основі власних потреб через єдиний сайт. Для зручності користування ресурс адаптований 25 мовами, у тому числі українською.

«До кінця 2023 року Glovo прагне диджиталізувати 250 тисяч малих локальних підприємств. Ми знаємо, як можемо сприяти зростанню цих бізнесів і стимулювати розвиток місцевих економік. Через Glovo Local ми сфокусувались на цьому в рамках нашої стратегії, подвоївши наявні технічні та операційні функції, щоб запропонувати кращі рішення для розвитку бізнесів. Використовуючи інструменти, які надає Glovo Local, ми можемо допомогти їм охопити більше споживачів, прискоривши шлях малого бізнесу до зростання та стійкої прибутковості», – пояснює Родріго Альєр.

Якою є ситуація з малим та середнім бізнесами в Україні

Згідно з дослідженням Mastercard SME Index:

61% підприємців продовжують працювати у час війни,

70% використовують цифрові канали продажів,

39% стверджують, що саме продажі онлайн наразі приносять більшу частину доходів.

Glovo допомагає українським містам та бізнесу

Запитали підприємців і про нагальні потреби. 56% респондентів заявили, що їм бракує нових замовлень, а 23% бізнесменів потребують допомоги із логістикою.

«Малий і середній бізнес – це базис української економіки, і ми бачимо шляхи, як можемо сприяти його розвитку навіть під час війни. У рамках проєкту Glovo Local в Україні ми будемо допомагати не лише малому бізнесу, але й внутрішньо переміщеним підприємствам, тим, хто попередньо не мав досвіду онлайн-продажів та чиї активи суттєво постраждали. Крім цього, ми вже практикуємо підключення до платформи таких партнерів на умовах символічного 1% комісії», – розповідає Марина Павлюк, генеральна директорка компанії Glovo в Україні.

До слова, за 4 роки роботи компанії Glovo в Україні малий бізнес, чиї товари представлені на платформі, демонстрували позитивну динаміку розвитку. У 2022 році вона зросла на 50% у порівнянні з 2021 роком.

Glovo 4 роки в Україні

Більш детальну інформацію про Glovo Local дізнавайтесь на офіційному сайті.