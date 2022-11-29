У разі надзвичайної ситуації у всіх районах Львова будуть місця, де можна буде купити хлібобулочні вироби. Перелік таких місць затвердив виконавчий комітет Львівської міської ради на засіданні 29 листопада.

«Відповідне рішення пропрацьоване із виробниками хлібобулочних виробів, зокрема із концерном “Хлібпром”», – пояснила директорка департаменту економічного розвитку Ірина Кулинич.

Зокрема, хліб за будь-яких обставин можна буде придбати за такими адресами:

Галицький район

вул. Волоська (біля ринку «Стрийський»)

вул. В. Кубійовича, 33 (біля приміщення ЛКП)

вул. Шпитальна, 1 (біля ТЦ «Магнус»)

пл. Соборна, 16 (біля ринку «Галицький»)

Залізничний район

вул. Білогорща (біля Народного дому)

вул. І. Виговського, 67 (навпроти ТЦ «Південний»)

вул. Городоцька, 319 (біля храму Христового Воскресіння)

вул. Любінська, 96 (біля Будинку меблів)

вул. Широка, 66 (біля ринку)

Личаківський район

вул. Тракт Глинянський, 163 (біля супермаркету «Рукавичка»)

вул. Пасічна (кінцева зупинка трамвая No 2)

вул. Пасічна – вул. Лисеницька (біля церкви Різдва Івана Хрестителя)

вул. Солодова, 4 (біля Винниківського ринку)

вул. Старознесенська, 194 (біля магазину)

вул. Тершаковців, 3 (біля церкви Святої Трійці)

Сихівський район

вул. Дністерська, 1 (біля ринку «Дністерський»)

вул. Панаса Мирного (біля кафе «Зелений клен»)

вул. Сихівська, 16 (перед ТЦ «Іскра»)

вул. Стрийська, 57 (біля ринку «Підземний»)

просп. Червоної Калини, 36 (перед ТЦ «Шувар»)

просп. Червоної Калини, 109 (перед ТЦ «Зубра-Центр»)

Франківський район