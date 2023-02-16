В Україні запустили перші автошколи для людей з інвалідністю
Автошкола для людей з інвалідністю працюватиме, зокрема, у Львові
Суспільство — Володимир Пиріг, 0 0
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В Україні стартувала робота перших автошкіл для людей з інвалідністю. Їх презентація відбулася на засіданні Ради безбар’єрності. Особливістю цих автошкіл стануть адаптовані програми навчання.
За словами заступниці міністра внутрішніх справ Катерини Павліченко, проект передбачає надання послуги з набуття навичок водіння та отримання посвідчення водія у складі змішаних інклюзивних груп.
У рамках навчання буде запроваджено такі етапи:
- медико-соціальна експертна комісія;
- отримання медичної довідки;
- навчання в автошколі на базі закладів вищої освіти МВС;
- складання теоретичного іспиту у територіальному сервісному центрі;
- практична підготовка та іспит.
До створення відповідних автошкіл вже долучилися:
- Національна академія внутрішніх справ (Київ);
- Львівський державний університет внутрішніх справ;
- Харківський національний університет внутрішніх справ;
- Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ;
- розташований у Кропивницькому Донецький державний університет внутрішніх справ.
«Ми створюємо платформу можливостей для кожного, хто має бажання отримати посвідчення водія, а також перенавчитися», – зауважила Павліченко.
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