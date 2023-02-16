В Україні стартувала робота перших автошкіл для людей з інвалідністю. Їх презентація відбулася на засіданні Ради безбар’єрності. Особливістю цих автошкіл стануть адаптовані програми навчання.

За словами заступниці міністра внутрішніх справ Катерини Павліченко, проект передбачає надання послуги з набуття навичок водіння та отримання посвідчення водія у складі змішаних інклюзивних груп.

У рамках навчання буде запроваджено такі етапи:

медико-соціальна експертна комісія;

отримання медичної довідки;

навчання в автошколі на базі закладів вищої освіти МВС;

складання теоретичного іспиту у територіальному сервісному центрі;

практична підготовка та іспит.

До створення відповідних автошкіл вже долучилися:

Національна академія внутрішніх справ (Київ);

Львівський державний університет внутрішніх справ;

Харківський національний університет внутрішніх справ;

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ;

розташований у Кропивницькому Донецький державний університет внутрішніх справ.

«Ми створюємо платформу можливостей для кожного, хто має бажання отримати посвідчення водія, а також перенавчитися», – зауважила Павліченко.