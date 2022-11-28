Ольга два роки вимагала, аби Гусятинська селищна рада встановила у її будинку ліфт, але їй відмовляли

Тернопільський окружний адмінсуд зобов'язав Гусятинську селищну раду встановити підйомник у будинку, де мешкає жінка з інвалідністю. Відомо, що Ольга Кундис два роки зверталась до селищної ради щодо цього питання, але їй відмовляли. Відтак вона звернулась до суду і виграла позов. Селищна рада повинна також виплатити їй 4 тис. грн моральної шкоди. Щоправда, наразі рішення неостаточне, оскільки Гусятинська селищна рада ще має право подати апеляцію.

Як йдеться у постанові Тернопільського окружного адміністративного суду, Ольга Кундис вимагала визнати протиправною бездіяльність Гусятинської селищної ради, яка протягом тривалого часу відмовлялась встановити у її будинку підйомник, зобов'язати місцеву владу таки встановити ліфт та заплатити 50 тис. грн моральної шкоди.

Зазначимо, що через діагноз міопатія Ольга Кундис пересувається на візку з 2020 року. Жінка мешкає на третьому поверсі будинку і без допомоги чоловіка піднятись до помешкання не може. Протягом двох років вона зверталась до Гусятинської селищної ради, аби їй облаштували автоматичний підйомник. Відповіді жінка не отримала, тому звернулась до суду.

Суддя Олексій Мандзій частково позов задовільнив. Зокрема, він зобов'язав селищну раду встановити у будинку підйомник. Також постановив заплатити позивачці моральну шкоду, щоправда, значно меншу суму, аніж вона вимагала: лише 4 тис. грн.

Як повідомляє «Суспільне», голова Гусятинської громади Степан Карпо наразі рішення суду коментувати не захотів. Він лише зазначив, що далі діятиме згідно з законодавством: або подаватиме апеляцію, або ж таки встановить підйомник. Зараз це питання вирішують спільно з юридичним відділом.