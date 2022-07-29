На візку жінка пересувається з 2020 року через захворювання м'язів

Мешканка Гусятина, яка пересувається на візку, подала в суд на селищну раду з вимогою облаштувати в її будинку автоматичний підйомник. Жінка проживає на третьому поверсі і без допомоги не може самостійно дістатись у помешкання. Протягом двох років селищна рада, за її словами, ігнорувала вимогу, тож жінка звернулась до суду. Голова громади назвав це «політичним замовленням».

Через діагноз «міопатія» Ольга Кундис пересувається на візку з 2020 року, розповіла вона «Суспільному». Жінка мешкає на третьому поверсі будинку і без допомоги чоловіка піднятись до помешкання вона не може.

Протягом двох років вона зверталась до Гусятинської селищної ради, аби їй облаштували автоматичний підйомник. Відповіді жінка не отримала, тому звернулась до суду.

«Роки йдуть, вони, на жаль, додаються і чоловік не в змозі мене ще кілька десятиліть тягати по сходах. Крім того, я хочу вести активний спосіб життя», – зазначає жінка.

В ухвалі Тернопільського окружного адміністративного суду зазначено, що позов надійшов ще 23 червня. Жінка вимагає визнати протиправною бездіяльність Гусятинської селищної ради та зобов'язати її встановити підйомник.

Голова громади відмовився коментувати цю ситуацію журналістам та назвав її «політичним замовленням».