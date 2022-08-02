Сік виливатиметься через спеціальний отвір на чолі Путіна

В Україні запустили виробництво кришок для упаковок з томатним соком у вигляді голови президента Росії Владіміра Путіна. Кришка має отвір на чолі лідера держави-терориста, і коли з нього витікає сік, це нагадує слід від пострілу. Усі гроші з продажу такого товару перерахують на потреби воїнів, повідомив один з ініціаторів виробництва, український ютуб-блогер Роман Вінтонів (Майкл Щур).

За словами Вінтоніва, виробництво він запустив разом з колегою Мариною Радинською. Ініціативу назвали vlobidirka і вже продають такі кришки для соку в Instagram.

«Ми придумали кришечку для томатного соку. Не для будь-якого соку, не для будь-якого напою. А власне для томатного соку. Назвали це vlobidirka. Запустили це ми разом з Marina Radynska. Перша партія надрукована. Наступні партії чекають вдосконалення технічні та збільшення палітри персонажів», – повідомив Роман Вінтонів.

За його словами, кришки з обличчям Путіна підійдуть під пляшку з будь-яким соком, але «ефект емоційно-психлогічного релаксу та блаженної посмішки досягається лише з томатним соком».

Усі вилучені гроші з продажу оригінальних кришок для соку обіцяють передати на війська, зокрема, військовим з 112-ї бригади Териториальної оборони Києва.

Нагадаємо, що ще з 2014 році в різних сувенірних крамницях України можна придбати туалетний папір та хідники для витирання взуття з зображенням Владіміра Путіна.