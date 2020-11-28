В Україні впроваджують пілотний проект з доставки ліків від ВІЛу, туберкульозу та гепатиту у райони. Про це у Facebook повідомив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Пілот реалізовується у рамках проекту «Безпечні, доступні та ефективні ліки для українців» (SAFEMed).

Ляшко зазначає, що наразі ці препарати, які закуповуються за державні кошти, доставляються з національних складів тільки на рівень обласних центрів.

«Оскільки, наразі немає єдиної системи розвезення препаратів до закладів районного рівня, то медичні препарати часто потрапляють до пацієнтів із затримками через логістику. Саме тому, розпочали діалог та пошуки вирішення питання», – пояснив він.

За його словами, впровадження проекту допоможе вирішити дану проблему і в довгостроковій перспективі. Результати пілоту використають для здійснення розрахунків логістичних послуг з метою розроблення моделей подальшого включення таких послуг у централізовані бюджети та пакети медичних послуг за програмою медичних гарантій.

«Вже найближчим часом, проектом SAFEMed (Management sciences for Health) спільно з регіональними департаментами охорони здоров’я будуть розроблені маршрути доставки необхідних лікарських засобів для лікування ВІЛ-інфекції, туберкульозу та вірусних гепатитів з регіональних складів на рівень кінцевих отримувачів послуг», – додав Ляшко.

Після цього, щомісячно, за рахунок коштів проекту ліки розвозитимуть із дотриманням всіх необхідних стандартів та температурних вимог.