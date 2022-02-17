В Україні почнуть використовувати для амбулаторного лікування Covid-19 препарат «Паксловід». Про це 17 лютого повідомила прес-служба МОЗ.

Раніше МОЗ підписало контракт із виробником препарату, – компанією Pfizer, – на постачання в Україну 300 тис. курсів «Паксловіду». Зараз узгоджується графік його поставки. Препарат допущено до екстреного медичного застосування в Україні за результатами проведеної експертизи.

Препарат «Паксловід» призначений для використання у першу чергу для пацієнтів із груп ризику з метою уникнути погіршення стану та переходу захворювання із легкого чи середнього ступеня тяжкості до важкого та уникнути госпіталізації. «Паксловід» можна застосовувати у дорослих та дітей з високим ризиком тяжкого перебігу захворювання.

«Паксловід» – це комбінація двох пероральних противірусних таблеток: нірматрелвіру та ритонавіру. Два препарати працюють разом, щоб допомогти запобігти перебуванню в лікарні та смертності через Covid-19.