Легкові авто вироблені на заводі «Єврокар»

У порівнянні з липнем минулого року випуск автомобільного транспорту в Україні зріс майже в три рази. Про це повідомляє Укравтопром.

Легкових автомобілів у липні було виготовлено у 3,6 раза більше, ніж торік – 617 одиниць. Однак відносно червня в цьому дивізіоні автопрому відбулося падіння на 11 відсотків.

Автобусне виробництво закінчило місяць з результатом 85 од., що на 42% більше, ніж у липні 2020 р. У порівнянні з червнем поточного року виробництво автобусів збільшилось на 57 відсотків.

У липневому звіті щодо комерційних автомобілів, як і у червні, заявлено лише 2 авто (без урахування АвтоКрАЗу, який перестав розкривати інформацію про своє виробництво з серпня 2016 року). Це рівно половина від результату липня минулого року.

Всього за сім місяців з початку року в Україні виготовлено 5247 од. автотранспортних засобів, що у 2,5 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.