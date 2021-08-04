Полійцейські Duster вважаються виробленими в Україні

Серед автомобілів, які мають право називатись зробленими в Україні – поліцейські, швидкі допомоги, спецфургони. Серед легкових – Škoda, складена на Закарпатті, та Renault, Lada й Kia, зібрані в Запоріжжі з російських комплектуючих.

Автомобіль вважається зібраним в Україні, якщо у нього після певних переобладнань змінюється VIN-код – індивідуальний номер, за яким можна відслідкувати історію та характеристику конкретного екземпляра. Наприклад, його можуть зібрати на заводі з готових машинокомплектів (з'єднати з кузовом двигун, коробку передач, вихлопну систему та шасі), при цьому автомобіль може змінити призначення: фургон стає швидкою допомогою, а позашляховик – поліцейським авто.

Серед таких автомобілів, які отримали український VIN-код, у липні 2021 року найбільше зареєстрували поліцейських екіпажів на базі Renault Duster (виробник ТОВ «Спец-Ком-Сервіс») – 137 одиниць, повідомляє Інститут досліджень авторинку.

На другому місці – спеціалізовані автомобілі швидкої медичної допомоги «Автоспецпром» на базі Citroen Jumper/Peugeot Boxer (136 авто). У рейтинг також потрапили автомобілі швидкої медичної допомоги на базі Volkswagen Crafter (82 штуки), виготовлені ТОВ «Спец-Ком-Сервіс».

Одразу три позиції в липневому топ-10 зайняли авто бренду Skoda (Kodiaq, Karoq і Fabia) – загалом 298 авто. Вони виготовлені з європейських машинокомплектів на ПрАТ «Єврокар».

Автомобілі Lada Vesta (72 шт.), ВАЗ 2190/Lada Granta (59 шт.), Renault Arakana (58 шт.) та Kia Rio (40 шт.) складені на Запорізькому автомобільному заводі із машинокомплектів, що мають походження з Російської Федерації.