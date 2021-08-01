Авторизований сервіс завжди має найсучасніше обладнання

Власники автомобілів Mercedes-Benz, які виготовили понад 5 років тому, можуть скористатись авторизованим сервісом зі знижками на роботу та запчастини до 30%. Ще більше економії, якщо використати фірмові деталі з гарантією від виробника.

Сучасні автомобілі Mercedes-Benz – високотехнологічні та складні транспортні засоби, більшість функцій в яких контролюється бортовим комп'ютером. Він, своєю чергою, може бути з'єднаний із центральною базою даних концерну Daimler AG для перевірки процесів, які завод-виробник передбачив для конкретного авто.

Існує думка, що для автомобілів Mercedes-Benz, у яких закінчилась гарантія, сервіс на авторизованій станції технічного огляду буде дорогим. Але це хибна думка. Тому що працює ціла програма лояльності, яку ви отримаєте, відвідавши СТО «Західно-Українського автомобільного дому», що по вул. Дж. Вашингтона, 8.

Для всіх легкових автомобілів Mercedes-Benz, строк гарантії яких за терміном експлуатації закінчився, діють знижки в розмірі до 5% на запасні частини і 20% на послуги, за умови обслуговування в офіційній дилерській мережі.

Якщо автомобіль Mercedes-Benz виготовлений до 01.01.2017 року, його власник має право скористатись «преміум сервісом» зі знижкою на роботи до 20%. Звичайно, для якісного ремонту потрібно використовувати фірмові запчастини, тому їх треба замовити у дилера. Однак і на них діє вказана знижка.

Якщо ж легковий автомобіль Mercedes-Benz має 8 років та виготовлений до 01.01.2014 року, на нього розповсюджується ще більш вигідна програма – «Преміум сервіс Плюс». Вона передбачає знижку на роботи 30% та спеціальні знижки на запасні частини до 30%.

Таким чином, обслуговувати автомобілі Mercedes-Benz після закінчення гарантійного терміну в гаражних майстернях – не найкраща ідея. Натомість регулярне обслуговування на фірмовому сервісі, підтверджене відмітками в сервісній книзі та у базі даних офіційного дилера, не лише гарантує надійність автомобіля в складних українських умовах, але й значно збільшує вартість на вторинному ринку при перепродажі.

Отримати якісний авторизований сервіс Mercedes-Benz для автомобілів з пробігом зі знижкою можна у Львові на вул. Джорджа Вашингтона 8, «Західно-Український автомобільний дім», офіційний дилер Daimler AG.