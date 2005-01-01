В Україні з’явилася посада освітнього омбудсмена

СуспільствоЮрій Братюк, сьогодні, 13:381140

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В Україні з’явилася посада освітнього омбудсмена
Лілія Гриневич заявила про необхідність посади освітнього омбудсмена

Кабінет міністрів України створив інститут освітнього омбудсмена. У середу, 6 червня, на засіданні уряду Гриневич повідомила, що освітній омбудсмен буде зобов’язаний сповіщати про порушення прав як учнів, так і вчителів. Окрім того, посадовець займатиметься інклюзивною освітою. Міністр наголосила, що наявність цієї посади це розповсюджена практика серед багатьох країн.

«Потрібна людина, яка захистить права людей в галузі освіти. Ми виписали низку вимог. Він не може поєднувати свою роботу з іншою діяльністю, окрім освітньої та творчості. В його підпорядкуванні буде 15 осіб, які розглядатимуть скарги населення», - заявила Лілія Гриневич.

«Система освіти перейшла до органів місцевого самоврядування, разом з тим перейшли і кошти. В результаті якість освіти залежить від величезної кількості територіальних громад. Нам необхідно сигналізувати про порушення прав дитини, людини, учня, педагогічного і науковаго працівника» - додала міністр.

Як повідомлялося раніше ZAXID.NET, на цьому ж засіданні Міністерство освіти вирішило відмовитися від нещодавно прийнятої практики жеребкування на вступ до молодших класів.

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