В Україні з’явилася посада освітнього омбудсмена

Лілія Гриневич заявила про необхідність посади освітнього омбудсмена

Кабінет міністрів України створив інститут освітнього омбудсмена. У середу, 6 червня, на засіданні уряду Гриневич повідомила, що освітній омбудсмен буде зобов’язаний сповіщати про порушення прав як учнів, так і вчителів. Окрім того, посадовець займатиметься інклюзивною освітою. Міністр наголосила, що наявність цієї посади це розповсюджена практика серед багатьох країн.

«Потрібна людина, яка захистить права людей в галузі освіти. Ми виписали низку вимог. Він не може поєднувати свою роботу з іншою діяльністю, окрім освітньої та творчості. В його підпорядкуванні буде 15 осіб, які розглядатимуть скарги населення», - заявила Лілія Гриневич.

«Система освіти перейшла до органів місцевого самоврядування, разом з тим перейшли і кошти. В результаті якість освіти залежить від величезної кількості територіальних громад. Нам необхідно сигналізувати про порушення прав дитини, людини, учня, педагогічного і науковаго працівника» - додала міністр.

Як повідомлялося раніше ZAXID.NET, на цьому ж засіданні Міністерство освіти вирішило відмовитися від нещодавно прийнятої практики жеребкування на вступ до молодших класів.