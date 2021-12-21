Міністерство закордонних справ України та Український інститут разом з командою онлайн-медіа «Слух» запустили офіційну сторінку України в Spotify. Її створили для просування позитивного іміджу країни серед іноземної аудиторії, зокрема через сучасну українську музику англійською та українською мовами.

«Концепція українського Spotify – це емоції. Сторінка пропонує слухачам композиції, які відповідають їхньому емоційному стану. До першої підбірки увійшли 6 тематичних плейлистів, кожен з яких відображає інший настрій. Наприклад, якщо слухач відчуває щастя, натхнення або легкий смуток, сторінка пропонує: “У мене є для тебе пісня, якщо ти відчуваєш це”», – повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ України.

Окрім сучасної української музики, сторінка також популяризує туристичні магніти та українську культуру, зокрема кухню. У одному з плейлистів, наприклад, щастя порівнюється з відчуттям, коли український борщ вийшов достатньо червоним. Також окрема підбірка присвячена Різдву та Щедрику (Carol of the Bells).

Раніше стримінговий сервіс Spotify опублікував перелік найпопулярніших серед української аудиторії пісень, виконавців, співаків та співачок у 2021 році. Однак у цих рейтингах переважно – російські виконавці та немає жодної пісні українською мовою.