У грі діти пропрацьовують свої почуття та переживання

Естонська компанія Тrіumf Неаlth створила мобільну гру, спрямовану на покращення ментального здоров’я дітей віком 7-12 років. Окрім гри, компанія напрацювала онлайн-курс для вчителів. Завдяки фінансуванню Естонського центру міжнародного розвитку в Україні запустили пілотний проєкт, надали доступ до гри школам-учасникам та створили версію курсу для українських педагогів. Про це повідомляє Оsvіtаnоvа.

Інноваційна, науково обґрунтована навчальна гра Тrіumflаnd Sаgа сприяє формуванню здорових звичок у дітей. Гра включає:

інтерактивні освітні ігри про фізичну активність і харчування;

інструменти для розуміння й управління емоціями;

практики усвідомленості та релаксації.

На початку ігрової подорожі кожен гравець обирає собі дружню тваринку-компаньйона, яка взаємодіє з дітьми через вдумливі запитання про їхні почуття, сон та щоденні переживання. Гра адаптується до потреб дитини, пропонує персоналізований контент і виклики, які враховують сильні сторони та сфери для розвитку.

Курс українською мовою розробили разом з українською експерткою-психологинею Наталією Воронською, з урахуванням особливостей української освітньої системи та життя в умовах війни. У ньому торкаються таких тем, як перша психологічна допомога, управління стресом, вирішення конфліктів, контроль емоцій.

Кожна дитина є особливою, і «Оптіма» це розуміє. Дистанційна школа забезпечує індивідуальний підхід до кожного учня, враховуючи особистий темп і бажаний спосіб навчання. Завдяки досвідченим педагогам та інноваційним технологіям діти отримують якісні знання, які залишаються з ними на все життя. «Оптіма» – надійний партнер у підготовці до успішного майбутнього!

Завдяки співпраці з організацією «Я i мoя шкoлa» до пілотного проєкту долучили 75 закладів освіти у 19 регіонах України. Для вчителів провели вебінари. Організатори планують охопити цим проєктом 3000 дітей і 300 вчителів.