Стрічка розповість про родину винахідника гасової лампи Йогана Зега

12 лютого на великі екрани виходить перший еротично-історичний трилер «Всі відтінки спокуси». Команда стрічки презентувала офіційний трейлер.

Автори стрічки покажуть реальну історію доньки винахідника гасової лампи Йогана Зега – у сміливому, провокаційному та досі небаченому для України форматі історичного трилера з елементами еротики. Це історія про спокусу в усіх її відтінках: гроші, слава, любов і зрада.

«Нарешті в нашому трейлері можна побачити історію, яку ми так довго хотіли розповісти. Ця історія створена на базі реальних фактів про Йогана Зега, що для мене особливо важливо, адже це наш український винахідник, який подарував світло усьому світові. Мені дуже подобається естетика нашого кіно – вона сучасна й водночас історична. Я маю надію, що трейлер надихне вас подивитися повну історію, адже “Всі відтінки спокуси” – це значно більше, ніж здається на перший погляд», – розповідає акторка Олена Лавренюк.

Її партнер по фільму, співак Володимир Дантес зізнається, що після перегляду стрічки побачив себе та свою роль по-новому.

«Мені дуже незвично дивитися на себе в кадрі й на персонажа, якого я граю. Це виглядає так переконливо, що я сам іноді не встигаю звикнути. Дивлюсь і розумію, що поруч зі мною були неймовірно сильні, професійні партнери, які допомогли мені тримати той рівень, щоб ми разом зробили це кіно таким прекрасним, яким воно вийшло. Я справді хочу, щоб його побачили всі», – коментує Володимир Дантес.

Події фільму розгортаються у Лемберзі наприкінці ХІХ століття. Після весільної подорожі Амелія Крижевська-Зег повертається до родинного маєтку разом із чоловіком та слугами. Та за зачиненими дверима будинку кожен має власний намір: хтось прагне її статків, хтось – її ролі, а хтось бачить єдиний вихід у її зникненні. Оселя, де колись народилося світло завдяки винаходу її батька, тепер огорнута тінями інтриг і прихованих загроз. Коли почуття перетворюються на інструмент маніпуляції, постає питання – хто зуміє витримати цю небезпечну гру до кінця? Всі хочуть відчути її, спокусити її, володіти нею, але хто хоче її насправді?

У головних ролях – Олена Лавренюк («Кава з кардамоном», «DZIDZIO Контрабас»), Володимир Дантес, володарка нагороди «Золота дзиґа» Оксана Черкашина («Клондайк»), Олена Хохлаткіна («Памфір») та Даніель Салем. Режисерське крісло стрічки посіла Ірина Громозда, авторка відомих серіалів «Схованки» та «Кава з кардамоном».