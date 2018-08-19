В українському параді до Дня Незалежності візьмуть участь 18 іноземних делегацій

СуспільствоЮрій Братюк, сьогодні, 09:141230

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Уряд України очікує прибуття 18 делегацій з іноземних країн, які мають взяти участь в параді у Києві на честь Дня Незалежності України.

За повідомленням міністра оборони України Степана Полторака, окрім 4,5 тисяч українських військовослужбовців, у параді візьмуть участь ще 18 делегацій з різних країн світу, прибуття яких очікують найближчим часом.

«Також під час першого тренування було представлено 250 одиниць техніки – нової техніки та техніки, яка прийнята на озброєння або проходить державні випробування, а також представлені перспективні зразки. Під час урочистостей бригадам, які брали та беруть участь в бойових діях на сході України, будуть надані почесні назви та вручені бойові прапори», - розповів Степан Полторак.

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