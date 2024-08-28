Щеплення можна зробити безоплатно в державних медзакладах або приватних клініках, які уклали угоду з НСЗУ

В Україну доставили 60 тис. доз комбінованої вакцини ПЕНТА-Hib, що захищає дітей першого року життя відразу від п’яти захворювань: дифтерії, правця, кашлюка, гепатиту В та гемофільної інфекції типу b (Hib) (зі цільноклітинним кашлюковим компонентом). Вакцину доставив Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) за підтримки уряду Японії. Вакцина буде розподілена між регіонами, повідомило 28 серпня МОЗ України.

«З 1 серпня по всій країні почався додатковий раунд з вакцинації дітей та ревакцинації дорослих проти дифтерії та правця, який триватиме до кінця року. Медична система забезпечує можливість отримати щеплення як в пунктах щеплень, так і під час виїзних сесій вакцинальних команд медиків до громад. Тому батькам важливо перевіряти вакцинальний статус свій і дітей та в разі пропуску щеплення звернутися до найближчої амбулаторії і скорегувати графік вакцинації», – каже заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Від початку 2024 року в Україні уже зареєстрували один випадок дифтерії та вісім випадків правця. Також за сім місяців 2024 року зареєстрували 5602 випадки захворювання на кашлюк — це у 27 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року. Протягом 2022 – I кварталу 2024 року було зареєстровано чотири випадки захворювання на дифтерію, тоді як у 2020–2021 рр. не було жодного.

«Перевага цієї вакцини полягає в тому, що вона допомагає захистити дітей одразу від п’яти хвороб. Потрібен лише один укол і лише один візит до медичного закладу, що також означає менше стресу для дитини і батьків. Комбіновану вакцину ПЕНТА-Hib вводять дітям у 2, 4, 6 і 18 місяців», – каже голова представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні. Мунір Мамедзаде

Захворювання, проти яких пропонують вакцинуватися, є небезпечними і можуть призвести до летальних випадків. Скажімо, дифтерія небезпечна тим, що навіть попри своєчасне лікування близько 20 % невакцинованих хворих можуть померти. Єдиний спосіб захиститися від дифтерії і запобігти розвитку небезпечних ускладнень – вакцинація дітей і ревакцинація дорослих кожні 10 років.

Правець може бути смертельно небезпечним, якщо людина не вакцинована. Заразитися ним можна, поранившись цвяхом чи загнавши скалку в шкіру під час садових робіт.

На кашлюк хворіють у будь-якому віці, але у дітей першого року життя це захворювання може перебігати вкрай тяжко, викликаючи такі ускладнення, як пневмонія, ушкодження головного мозку, і може призвести до смерті. Вакцинація запобігає тяжким проявам захворювання і можливим ускладненням.

Як і будь-який лікарський препарат, вакцини можуть викликати реакції, проте ризик померти від, наприклад, дифтерії набагато вищий, аніж ризик серйозної реакції на вакцину, що спостерігається у вкрай рідкісних випадках. Реакції, такі як болісні відчуття і припухлість у місці інʼєкції або підвищення температури, є звичайним явищем.

Щеплення можна зробити безоплатно в державних медичних закладах або приватних клініках, які уклали угоду з Національною службою здоров’я України.