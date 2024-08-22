Загалом для лікарень України закупили 300 наркозно-дихальних апаратів

Медзаклади України вже найближчим часом отримають 300 сучасних наркозно-дихальних апаратів для проведення інгаляційної анестезії під час виконання оперативних втручань різного ступеня складності. Зараз триває постачання апаратів до закладів охорони здоров’я Львівської , Одеської областей та міста Києва, повідомило 22 серпня МОЗ України.

Апарати для українських закладів охорони здоров’я закупили у межах одного зі спільних проєктів МОЗ України та Світового банку.

«Наркозно-дихальні апарати – надважливе обладнання, без якого не можуть бути виконані високотехнологічні оперативні втручання. Сучасне обладнання експертного класу будуть використовувати під час проведення складних хірургічних втручань для людей будь-якого віку, і навіть немовлят, що є їх беззаперечною перевагою. Обладнання укомплектоване монітором життєво важливих показників пацієнта, а також можливістю визначення концентрації інгаляційного анестетика», – повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Завдяки якісному моніторингу лікарі можуть ефективно та оперативно запобігти небезпечним для життя ситуаціям, контролювати глибину наркозу, що своєю чергою забезпечує безпеку пацієнту під час проведення оперативного втручання.

Апарати надійдуть до лікарень Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької, Чернігівської, Черкаської, Чернівецької, Донецької, Херсонської областей та міста Києва. Зараз триває постачання апаратів до закладів охорони здоров’я Львівської та Одеської областей і міста Києва.

Наркозно-дихальні апарати отримає 11 медзакладів Львівщини, загалом їх надійде 16. Деякі медзаклади отримають кілька таких апаратів, скажімо, Львівська обласна клінічна лікарня отримає три апарати, Клінічний центр дитячої медицини – два.

На Львівщині сучасні наркозно-дихальні апарати отримають:

1. Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради

2. Львівський обласний госпіталь ветеранів воєн та репресованих імені Юрія Липи

3. Новороздільська міська лікарня

4. Дрогобицька міська лікарня №І

5. Клінічний центр дитячої медицини

6. Самбірська центральна лікарня

7. Клінічна лікарня планового лікування, реабілітації та паліативної допомоги

8. Новояворівська лікарня імені Юрія Липи

9. Університетська лікарня (філія Львівського національного медуніверситету імені данила Галицького)

10. Львівська обласна клінічна лікарня

11. Турківська центральна міська лікарня