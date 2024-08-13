Нове обладнання отримають шість медзакладів західного регіону України

До кінця 2024 року лікарні України отримають 12 новітніх комп’ютерних томографів та 11 ангіографів. Новітнє обладнання закуплять завдяки спільному проєкту МОЗ України та World Bank Ukraine.

Попри воєнні виклики, українські лікарні продовжують отримувати критично важливе обладнання, яке дозволяє надавати пацієнтам медичну допомогу якісно та своєчасно, повідомило 13 серпня МОЗ України.

«Завдяки співпраці з міжнародними партнерами забезпечуємо медзаклади новітніми ангіографами та комп’ютерними томографами, закупленими за прямими договорами з виробниками. Це пришвидшує процес доставки та встановлення обладнання, щоб пацієнти мали доступ до якісної безоплатної діагностики та лікування в якомога більшій кількості закладів по всій країні», – повідомив заступник міністра, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Новітнє обладнання отримають медичні заклади Львівської, Івано-Франківської, Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської, Сумської, Хмельницької, Волинської, Дніпропетровської, Харківської, Запорізької областей та Києва.