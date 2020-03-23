В Україну доставили партію тестів, масок і дезінфекторів з Китаю

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В аеропорт «Бориспіль» прибув літак з тестами, масками і апаратами ШВЛ

Літак Збройних сил України Іл-76 у ніч на понеділок, 23 березня, доправив в аеропорт «Бориспіль» з китайського міста Гуанчжоу партію тестів для виявлення коронавірусної інфекції. Військовий літак привіз в Україну два види тестів: для ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції) та 250 тисяч тестів для експрес-діагностики.

Крім того, доставлено медичні маски різного ступеня захисту, дезінфектори, апарати штучної вентиляції легень та інші засоби, необхідні для боротьби з поширенням Covid-19, повідомив Офіс президента.

Як йдеться в повідомленні, медичні засоби, зокрема тести для ПЛР, уже в понеділок, 23 березня буде передано до лабораторій у кожен регіон України.

«Експрес-тести, а також медичні маски спрямовуватимуться для першочергових потреб медиків, військовослужбовців, працівників поліції, Держприкордонслужби та інших. Швидкі тести використовуватимуться бригадами екстреної допомоги для перевірки людей, у яких виявлена підвищена температура та є підозра на коронавірусну хворобу. У разі позитивного результату експрес-тесту лікарі мають узяти додатковий зразок для підтвердження в лабораторії за допомогою ПЛР-тесту», – наголошується в повідомленні Офісу президента.

Україна закупила в Китаї тести, маски й апарати штучної вентиляції легенів через пандемію коронавірусної інфекції Covid-19 (фото Офісу президента)

Там додали, що закупівля медичних засобів у Китаї відбулася на виконання домовленостей президента України Володимира Зеленського та представників великого бізнесу.

«Це лише перша партія медичного вантажу з Китаю. Цього тижня заплановано ще декілька рейсів», – розповіли, не уточнивши подробиць, в Офісі президента.