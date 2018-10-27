В Україну повернулося 20-градусне тепло

29 жовтня на Закарпатті та Прикарпатті температура повітря зросте до 24 градусів тепла

СуспільствоВолодимир Пиріг, 27 жовтня6080

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В неділю, 28 жовтня, з південного заходу Європи в Україну почне надходити тепла повітряна маса, через що денна температура повітря суттєво підвищиться, повідомив Український гідрометцентр.

В неділю у більшості областей опадів не очікується, лише в західних і північних областях місцями невеликий дощ. Вітер переважно південно-західний, лише у північних, Волинській та Рівненській областях з переходом на північно-східний, 5-12 м/с, у південних та східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 5-10° тепла, у південній частині до 13°; вдень 17-22°, у північних, Волинській та Рівненській областях 10-15°.

У понеділок, 29 жовтня, в Україні опадів не очікується, лише в західних областях місцями невеликий дощ. Вночі, вранці місцями туман. Вітер переважно південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 5-10° тепла, на півдні до 13°; вдень 15-20°, у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті до 24°, на півночі Лівобережжя 9-14°, процитувала інформацію синоптиків агенція «Інтерфакс-Україна».

Нагадаємо, в ніч на неділю, 28 жовтня, Україна переходить на зимовий час – стрілки годинників необхідно перевести на годину назад.

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