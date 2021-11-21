В Україну прибуло 60,5 тис. тонн американського та колумбійського вугілля. Загалом до початку 2022 року до нашої країни надійде майже 470 тисяч тонн вугілля, яку доставлять шість суден. Про це повідомила прес-служба ДТЕК.

Перше судно прибуло до порту «Південний». Отримане вугілля забезпечуватиме потреби державних теплоелектростанцій «Центренерго».

Обсяг кожної із семи партії становить від 40 до 75 тис. тонн. Ці поставки, зокрема, анонсував президент Володимир Зеленський. Загалом «Центренерго» законтрактувало 1,5 млн тонн вугілля, щоб не допустити так званих віялових відключень електроенергії.

У компанії наголошують, що імпорт вугілля є тимчасовим заходом, щоб покрити дефіцит палива, в той час, як «використання вугілля українського видобутку залишається пріоритетним».

«Протягом січня-жовтня цього року на шахтах ДТЕК «Енерго» видобули 13,7 млн т вугілля марки «Г» та ввели у роботу 23 нові лави. Всього у цьому році компанія планує видобути майже 17 млн т газового вугілля», – зазначили у ДТЕК.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль спростував інформацію про нібито введення в Україні «віялових відключень» електроенергії. За його словами, українська енергосистема пройде період сильних морозів стабільно, хоча деякі проблеми й існують, зокрема низькі запаси вугілля на складах вугільних теплових електростанцій.

Зазначимо, що останнім часом на складах українських ТЕС фіксують критичне зниження запасів вугілля, що, за інформацією деяких ЗМІ, загрожувало віяловими відключеннями електроенергії задля економії енергоресурсів.