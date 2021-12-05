В Україну прибуло вже друге з семи суден із 66 тис. тонн американського вугілля. Про це повідомляє прес-служба компанії ДТЕК в неділю, 5 грудня.

Компанія очікує, що до кінця січня 2022 року до країни надійде майже 470 тис. тонн вугілля. Вугілля з другого судна призначене для потреб теплоелектростанцій «ДТЕК Енерго».

Перша партія із американським вугіллям для державних ТЕС «Центренерго» прибула ще 20 листопада. Ці поставки анонсував раніше президент Володимир Зеленський.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль спростував інформацію про нібито введення в Україні «віялових відключень» електроенергії. За його словами, українська енергосистема пройде період сильних морозів стабільно, хоча деякі проблеми й існують, зокрема низькі запаси вугілля на складах вугільних теплових електростанцій.

Зазначимо, що останнім часом на складах українських ТЕС фіксують критичне зниження запасів вугілля, що, за інформацією деяких ЗМІ, загрожувало віяловими відключеннями електроенергії задля економії енергоресурсів.