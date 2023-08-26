Фонд Save Ukraine, який очолює колишній детячий омбудсмен Микола Кулеба, повернув до України з Росії та окупованих територій ще 11 викрадених дітей. Про це Кулеба повідомив ввечері у п’ятницю, 25 серпня.

Таким чином, за його словами, фонд допоміг повернути на батьківщину вже 161 незаконно вивезену дитину. А загалом від початку війни в Україну повернули близько 390 дітей.

Українська влада заявляє про те, що росіяни викрали близько 20 тис. українських дітей. Це ті діти, викрадення яких підтверджено офіційно. Водночас у самій Росії заявили, що викрали з України 700 тисяч дітей.

Нагадаємо, на початку серпня фонд Save Ukraine повернув в Україну ще 10 дітей, а пізніше цього місяця – ще п’ятьох.