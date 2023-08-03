Організаціяд Save Ukraine, яку заснував колишній дитячий омбудсмен Микола Кулеба, повернув в Україну ще десятьох дітей, яких викрали й вивезли на свою територію росіяни. Повернення дітей відбулося ще 1 серпня.

«Ми щасливі, що, попри всі складнощі та перешкоди, нашій команді вдалося зробити це можливим», – написав він у своєму Telegram-каналі.

Кулеба розповів, що загалом в межах девʼяти рятувальних місій організація Save Ukraine вже повернула в Україну 141 дитину.

Зауважимо, що станом на кінець липня Україна підтвердила незаконне вивезення 19 546 дітей. Своєю чергою російська влада заявила, що за час повномасштабного вторгнення в Україну до Росії або в окупований крим вивезли 700 тис. українських дітей, частину з них вже всиновили російські родини, бо ці діти нібито були сиротами.

17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна та уповноваженої з прав дітей у РФ марії львової-бєлової. Їх підозрюють у незаконному вивезенні українських дітей з окупованих територій до Росії. Крім того, в липні 2023 року Офіс генерального прокурора розпочав розслідування участі білоруського Червоного Хреста в депортації українських дітей.