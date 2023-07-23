Офіс генерального прокурора розпочав розслідування участі білоруського Червоного Хреста в депортації українських дітей, повідомив у неділю, 23 липня, генпрокурор Андрій Костін.

«Ми розпочали розслідування, аби забезпечити відповідальність за кожен випадок насильницького переміщення та/або депортації українських дітей», – наголосив генпрокурор.

Він висловив переконання в тому, що участь білоруського ЧХ у примусовому вивезенні дітей з тимчасово окупованих територій до Білорусі є «співучастю у скоєнні міжнародного злочину». Генпрокурор додав, що організація порушує норми Женевських конвенцій, а також основоположні принципи Руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.

«Ми сподіваємося, що МКЧХ (Міжнародний комітет Червоного Хреста) розгляне це порушення доброчесності та вживе відповідних заходів», — зауважив Костін.

Нагадаємо, 19 липня стало відомо, що голова білоруського Червоного Хреста Дмітрій Шевцов під час поїздки на окуповані території на сході України зазначив, що його організація причетна до вивезення дітей з окупованих територій України нібито на оздоровлення в Білорусь. Шевцов заявив, що його «до глибини душі обурило» те, що Білорусь звинуватили у викраденні дітей, які «приїжджають до нас на оздоровлення». Водночас раніше під час своєї попередньої поїздки на окуповані території України Шевцова помітили в камуфляжі та з літерою Z на рукаві, хоча статут Червоного Хреста вимагає від членів організації залишатися нейтральними.

В українському Червоному Хресті закликали товариства Червоного Хреста і Червоного Півмісяця засудити участь білоруської організації в депортації українських дітей та їхніх дій в межах міжнародно визнаних державних кордонів України й закликали розглянути виключення білоруського Червоного Хреста із Міжнародного Руху Червоного Хреста та Червоного Півмісяця.

Міжнародний Червоний Хрест заявив, що не знав про поїздку голови білоруського ЧХ на окуповані території України та ніяк не залучений до його заходів, зокрема вивезення українських дітей «на оздоровлення».