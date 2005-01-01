В УКУ влаштували Святвечір для 300 потребуючих львів'ян

СуспільствоЯ.І., сьогодні, 17:301340

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В УКУ влаштували Святвечір для 300 потребуючих львів'ян
фото прес-служби ЛМР
Святвечір розпочався з різдвяних колядок

У переддень Різдва, 6 січня, в Українському Католицькому Університеті в приміщенні філософсько-богословського факультету провели Святвечір для 300 потребуючих. Святвечір розпочався з різдвяних колядок. Потім відбулось Святкове Богослужіння та вечеря.
Від громади міста усіх привітав заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко, інформує прес-служба ЛМР.

Нагадаємо, сьогодні святвечори для потребуючих організовують також БФ «Справа Скарбека» (в приміщенні на вул. Клепарівській, 33), Центр обліку та нічного перебування бездомних осіб (вул. Кирилівська, 3а). Завтра ж у храмі Покрови Пресвятої Богородиці відбудеться традиційний Різдвяний обід для потребуючих. Його організовує Спільнотою святого Егідія спільно з парафією Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ.

Також у каплиці Львівської міської ради (каб. 116) усі охочі можуть взяти Вифлеємський вогонь миру. Свічка з Вифлеємським вогнем миру розміщена в каплиці постійно.

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У Львові влаштували Святвечір для нужденних ZAXID.NET
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